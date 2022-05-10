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Karabük'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde yürüyen Nejla Dursun'a (54), henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dursun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Esentepe, Otomobil, Karabük, Güncel, Haberler

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