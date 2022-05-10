Karabük'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde yürüyen Nejla Dursun'a (54), henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Dursun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Ahmet Özler - Güncel