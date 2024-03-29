Karabük'te Operasyonda Ruhsatsız Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi
Karabük'te düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Cumayanı köyünde 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, pala olarak tabir edilen kesici alet, muşta, fişekler, bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Şüphelilere ayrıca toplam 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.