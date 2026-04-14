Haberler

Karabük'ten kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabük milletvekilleri ve yerel yöneticiler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek Karabük'teki gençlik ve spor yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi ve mahalle için yeni bir çardak inşa ettirdi.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Karabük'te gençlik ve spor yatırımları, spor altyapısının geliştirilmesi ve hizmetlerin genişletilmesine yönelik konular ele alındı.

Heyet, Bakan Bak'a kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Çetinkaya'dan Soğuksu Mahallesi'ne ziyaret

Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sohbet eden teyzelerle karşılaşan Çetinkaya, onların bulunduğu alanın yeterince konforlu olmadığını fark etti.

Çetinkaya'nın çardak yapılması talimatının ardından çardak mahalleye kazandırılarak kullanıma sunuldu.

Mahalleyi yeniden ziyaret ederek bu kez çardakta teyzeler ve mahalle sakinleriyle buluşan Çetinkaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Karabük'te kestiği ağacın çarpması sonucu yaşamını yitiren işçi defnedildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde kestiği ağacın çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

Gökbel köyü Karakaya mevkisindeki ormanlık alanda kestiği ağacın çarpması sonucu yaşamını yitiren Muharrem Ustaoğlu'nun (62) cenazesi Gökbel köyü Hamdioğlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Ustaoğlu'nun cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Namaza, Ustaoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

