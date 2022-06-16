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Karabük'te evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evlilik kararı alan çift, tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp nikah salonuna gitti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evlilik kararı alan çift, tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp nikah salonuna gitti.

Kentte yaşayan ve bir bisiklet derneğinde yönetici olan Emre Yılmaz ile bir süre önce tanıştığı Dilek Erdoğan evlilik kararı aldı.

Mutlu günlerini alışılagelmiş düğün konvoyunun dışına çıkaran çift, bisikletlerini süsleyerek gelin aracına dönüştürdü.

Çift, kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları ile konvoy yaparak nikah salonuna gitti.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahın ardından çift, yine bisiklet konvoyuna katılarak evlerine gitti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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