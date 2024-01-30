Karabük'te çocuk parkında üçüncü kez heyelan meydana geldi

Çocuk parkında üçüncü kez heyelan meydana geldi

Alınan önlemler yetersiz kalınca üçüncü kez heyelan oluştu

KARABÜK - Karabük'te sağanak yağış sonrası çocuk parkında üçüncü kez meydana gelen heyelan nedeniyle parke taşlarla kaplı alan ve merdiven çökerken, istinat duvarında ise çatlaklar oluştu.

Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Yağışların ardından toprağın yumuşamasıyla çocuk parkının bulunduğu alanda heyelan oluştu.

Heyelanla birlikte parke taşlarla kaplı alan ve merdiven çöktü. Daha önce de heyelan nedeniyle örülen istinat duvarında çatlaklıklar oluştu. Yaklaşık 8 metrelik alanda yola doğru yaşanan toprak kayması parkın yakınındaki binalar için risk oluşturuyor. Aynı alanda 2021 ve 2022 yılında yine heyelanlar meydana gelmişti. Vatandaşlardan Cemal Uysal, "Burayı yapıyorlar ama yeniden göçüyor. Burası doldurma toprak olduğu için temel tutmaz" dedi.

Alanın sağlamlaştırılması için kazık çakılması gerektiğini belirten Uysal, heyelanın evler ile çocuklar için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Arkadaşları ile sık sık parkta vakit geçirdiğini ifade eden 15 yaşındaki Barış Tozcu, bölgede önlem alınmadığını aktararak, "Yoksa böyle olmazdı. Heyelan gittikçe ilerliyor. Her yer için risk oluşturuyor. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz. İnşallah park daha güzel hale gelir" diye konuştu.