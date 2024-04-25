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Karabük'te 10 Aylık Bebeğini Yola Bıraktığı İddia Edilen Anne Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Karabük'te bir anne, 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Anne hakkında kötü muamele ve şiddet iddiaları bulunuyor.

Karabük'te, 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anneyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir annenin 10 aylık bebeğini yola bırakmasıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin çalışma başlattı.

Olayla ilgili müşteki A.S, 2 çocuğunun annesi, dini nikahlı eşi E.H'nin çocuklara kötü davrandığını, olay günü küçük çocuğunu yere attığını öne sürdü.

A.S, E.H'den şikayetçi olurken kontrolleri yapılan 2 çocuk, savcılık talimatıyla anneye teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince anne hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük 3.Sayfa Güncel Haberler

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