Karabük haberleri... Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük haberler: Karabük'ün Eskipazar ilçesinde cipin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde cipin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ahmet C. (36) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, Karabük-Ankara kara yolu Hanköy köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Ahmet C. ve cipteki Hatice C. (34) ile Zeynep Alya C. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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