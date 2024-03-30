Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları kesimi 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 11. kilometresinde (Anıt Kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması dolayısıyla İzmir istikameti Manisa Şehir Merkezine dönüş kolu 4 ay süreyle trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 5-6. kilometrelerinde sahil kesiminde yapılan taş tahkimat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Rize Ardeşen Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık tünelinin, bölünmüş yolun Ardeşen Arhavi yönündeki güney tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 1 Nisan'da 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.