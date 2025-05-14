Kar Yağışı Nedeniyle Kara Saplanan Trabzonspor Taraftarları Kurtarıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan ve Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemek için Trabzon'dan Gaziantep'e giden taraftarı taşıyan otobüs, kar nedeniyle Aşkale'nin Turaç ve Tepsicik Mahalleleri arasındaki yolda kontrolden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasına köylülerin de traktörleriyle yardım etmesi sonucu 35 yolcusu bulunan otobüs, kara saplandığı yerden çıkarıldı.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Trabzonspor taraftarının yolculuklarına güvenle devam etmeleri sağlandı.

Bölgede jandarma tarafından olumsuz hava şartlarına karşı ilgili birimlerle koordinasyon kurularak tedbirler artırıldı.