Zeytinburnu'nda kar tatilinde vatandaşlara kütüphane ve sinema hizmeti

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Zeytinburnu Belediyesi, 4 günlük kar tatili boyunca öğrenciler ve kitapseverler için ilçedeki tüm kıraathaneleri açık tutarken Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini kapalı gişe oynattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar tatilinde ilçedeki kıraathanelerle Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin çalışma ve etkinlik saatlerinde değişiklik yapmayan belediye, vatandaşlara bol okumalı ve seyirlik alternatifler sundu.

İlçede hizmet veren Merkezefendi, Seyyidnizam, Veliefendi ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri öğrenciler ve kitapseverler tarafından dolup taştı. Sinemaseverler ise Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gösterilen "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine akın etti.

Kapalı gişe oynayan film, 19 ve 26 Mart'ta olmak üzere 2 seans daha gösterilecek.

Öte yandan Merkezefendi Millet Kıraathanesi 24 saat açık kaldı. İlçedeki diğer kıraathaneler ise saat 00.00'a kadar hizmet verdi. Tüm kıraathanelerde çay, kahve, çorba, internet ve fotokopi gibi hizmetler ziyaretçilere ücretsiz verildi.