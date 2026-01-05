Haberler

Kapıkule'den giren otomobilde, 128 kaçak eşya ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonda, 128 kaçak eşya ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan otomobildeki aramada, 128 kaçak eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan otomobile yönelik operasyon gerçekleştirildi. Otomobilde yapılan aramada; Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen tasarımları, renkleri ve detaylarıyla koleksiyonerlerin ilgisini çekebilecek 128 eşya ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in bir devinden daha transfer yaptılar
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Okan Buruk'un ''Takımda kalacak'' dediği Ahmed Kutucu için sürpriz gelişme

''Takımda kalacak'' demişti! Yönetim yıldız ismi satışa çıkardı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu