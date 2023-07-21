Kapıkule'de Kaçak Gelinlik Operasyonu

Gümrük muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir minibüste kaçak olduğu belirlenen 73 gelinlik ele geçirdi. Gelinliklerin piyasa değeri 2 milyon 240 bin lira olarak tespit edildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir minibüste kaçak olduğu belirlenen 73 gelinlik ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu minibüs şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

Ekipler, kişilerin, tarama öncesinde araçtan çok sayıda siyah poşet indirmeye çalıştığını fark etti.

Yapılan kontrolde, siyah poşetlerin içinden 73 gelinlik çıktı.

Gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin lira olduğu belirlendi.