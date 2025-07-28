Kapalıçarşı'da Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kapalıçarşı'da Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Kapalıçarşı'da kuyumcudan sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dolandırıcılık anları güvenlik kameralarında kaydedildi.

Kapalıçarşı'da kuyumcuya sahte altını verip, işlenmişini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 22 Temmuz'da Kapalıçarşı'da kuyumcu R.K'nin, müşteri olarak arayıp sipariş veren şüphelilerin kendisine sahte külçe altın teslim edip, karşılığında 1,7 kilogram işlenmiş altın aldığına yönelik ihbarı üzerine çalışma yapıldı.

Çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheliler B.A. (39), O.K. (50) ile İ.Ş. (30) gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan B.A'nın aracında ele geçirilen 96 altın kolyenin yanı sıra sahte olduğu belirlenen 1 külçe altın, 6 künye, 11 kolye, 10 çift küpe, 27 pırlanta taş ile 9 bin 970 lira emniyette sergilendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin kuyumcuya sahte altın getirip, işlenmişleri aldıkları anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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