Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyonu

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanılması ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda toplamda 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanılması ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

22 gram uyuşturucu yakalandı

Kararlılıkla çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahsı yakaladı. Edinilen bilgilere göre, F.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapan ekipler;22,79 gram bonzai ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Okul bahçesinde yakalandılar

Ekipler ayrıca Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Hisar sokak üzerinde bulunan Sanayiciler İlkokulu bahçesinde 2 kişiyi gözaltına aldı. Yaya devriye görevi yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri B.G. (15) ve E.R. (16) isimli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 45 gram bonzai ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan ağzı folyo ile kaplı su şişesi ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin her iki olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ