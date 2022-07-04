Kapadokya'ya haziran ayında 381 bin ziyaretçi - Haberler

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Kapadokya'ya haziran ayında 381 bin ziyaretçi

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
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Kapadokya'ya haziran ayında 381 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, haziran ayında 381 bin 761 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, haziran ayında 381 bin 761 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, haziran ayında 381 bin 761 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın aynı döneminde ise 150 bin 282 turist ziyaret etmişti.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

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