ABD ve Kanadalı tur operatörleri Kapadokya'da turizmcilerle bir araya geldi

Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle 40 tur operatörü temsilcisi Kapadokya'nın turizm zenginlikleri hakkında bilgilendirildi.

Nevşehir'de, Kapadokya'nın turizm çeşitliliğinin ABD ve Kanadalı turizmcilere tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) işbirliğindeki turizm tanıtım çalışmaları kapsamında, ABD ve Kanada'dan gelen 40 tur operatörü temsilcisi İstanbul ve Kapadokya'da konuk edildi.

Nevşehir'deki bir otelde düzenlenen etkinlikte, konuk tur operatörleri ile bölgedeki turizmciler bir araya geldi.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, programdaki konuşmasında, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri aynı alanda barındıran önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Bu profesyonel temasların, yeni rotaların çizilmesine ve sürdürülebilir iş modellerinin somut ticari adımlara dönüşmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bölge ekonomimize katma değer ve sektörümüze taze bir soluk getirecek bu kıymetli organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
