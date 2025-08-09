Kapadokya Havalimanı'nda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kapadokya Havalimanı'nda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'ndaki yenileme projelerini yerinde inceledi. Havalimanındaki genişletme çalışmaları ve yeni taksi yolları ile ilgili bilgi verdi.

KAPADOKYA HAVALİMANI'NDA İNCELEME YAPTI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Programımızın bu sırasında da Kapadokya Havalimanımızdaki yapılan çalışmaları heyetimizle beraber yerinde bilgi aldık, denetledik. Bütün check-in bankolarıyla, pasaport kontrol alanlarıyla beraber bütün kapalı alanları biz burada genişletmiş ve uzun vadede buranın ihtiyacını görmüş olacağız. Yine pist tarafına baktığımız zaman bir taksi yolu yaparak, uçakların bir an önce piste ulaşıp havalanması aynı şekilde inen uçakların da en kısa yoldan yine terminale yanaşma imkanlarını sağlamış olacağız. Nevşehir'in değeri olan Nevşehir taşını da buradaki yapılarımıza yansıtmış olduk. Yine iç dekorasyonunda da bölgenin birçok değerini burada biz değerlendirmiş olacağız ve esasında gelen ziyaretçilerimiz, turistlerimiz havaalanına ilk ayak bastığında Nevşehir'in, Kapadokya'nın görselleriyle, değerleriyle beraber tanışmış olacak. İki etap ayırdık. Bulunduğumuz etabı ekim ayında bitirerek hizmete açacağız. Benim arkamda olan halihazırdaki terminal binasını sonrasında kapatıp yıkacağız. Onu da inşallah önümüzdeki yılın ortalarında hizmete açmış olacağız ve bu şekilde de ülkemizin havacılığına turizmine, ülkemizin turizmine katkı sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti

DEİK'in gala yemeğinde iş adamlarına büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.