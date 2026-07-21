Kapadokya'da yılın ilk yarısında 250 bini aşkın turist balon turuna katıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın ilk 6 ayında düzenlenen sıcak hava balon turlarına 256 bin 777 turist katıldı.

Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde gün doğumuyla havalanan sıcak hava balonları, ziyaretçilere bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini havadan izleme fırsatı sunuyor.

Bölgede 27 işletmedeki 160 balon, hava koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 220 gün uçuş gerçekleştirebiliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, kış mevsimi ile bahar aylarındaki yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle bu yıl ocak-haziran döneminde 90 gün uçuş yapılabildi. Bu dönemdeki turlara, 256 bin 777 turist katıldı.

Ocak ayında 9 günde 21 bin 22, şubatta 8 günde 21 bin 545, martta 13 günde 27 bin 765, nisanda 18 günde 55 bin 472, mayısta 17 günde 57 bin 775, haziranda ise 25 günde 73 bin 198 olmak üzere 6 ayda 256 bin 777 turist bölge semalarını kuşbakışı izledi.

Bölgede balon turlarına geçen yıl 223 günde 754 bin 98 ziyaretçi katılmıştı.

Yağmur ve rüzgar nedeniyle uçuşlarda düşüş yaşandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, Kapadokya'da çeşitli tur aktiviteleri bulunduğunu ancak sıcak hava balonlarının en çok tercih edilen etkinlik olduğunu söyledi.

Sıcak hava balonculuğunun Kapadokya'nın marka bilinirliğine katkı sunduğuna dikkati çeken Sucu, şöyle konuştu:

"Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün oluşturduğu bir destinasyondur. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, kültür ve doğanın cenneti konumundadır. Turistlerin bu güzellikleri sıcak hava balonuyla gökyüzünden izleme imkanı bulduğu güzel bir bölgedir. Geniş bir coğrafya üzerinde uçulabilen dünyadaki ender özelliğe sahip bölge, gökyüzünden sanki bir müzeyi geziyormuş gibi görüntü veriyor. 2026 yılında uçuş sayılarımızda özellikle yoğun yağmur ve rüzgar nedeniyle kısmi düşüşler oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla baktığımızda 90 gün uçuş sayısını görmekteyiz. Aynı zamanda toplam 9954 balon uçuşunun gerçekleştiğini görüyoruz. Dünyanın en zevkli uçuşunun yapıldığı bir bölgedeyiz."

"Eşsiz manzara turistleri mest ediyor"

Balon pilotu Oğuzhan Alkan ise Kapadokya'da aynı anda onlarca balonun gökyüzüne yükselmesiyle festival atmosferi oluştuğunu belirtti.

Balon turuna ilginin sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla arttığını dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

"Sıcak hava balonculuğu aslında Kapadokya'da peribacaların önüne geçmiş durumda. Her gün 150 balon uçuyor. Bu yoğunlukta uçuşun olduğu başka bir ülke yok. Bu yüzden yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle balon görselini görmek ve balonda uçmak için geliyor. Misafirlerimiz vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyor. Balon turunda yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar. Ayrıca Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz. Bu eşsiz manzara turistleri mest ediyor."