Kandıra'da silahlı kavgada hamile kadın öldü, bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.