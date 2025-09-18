Kandıra'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

"RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bartın Liman'ından 2 bin 135 ton alçıyı Ukrayna'ya götürdüğü öğrenilen, 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Helikopter yardımıyla kurtarılan mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, alçı yüklü "RAPID" isimli geminin Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturduğu ihbarı üzerine denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan da Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığının müdahale için görevlendirildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından 'RAPID' isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır." bilgisi verildi.

Görgü tanığı konuştu

Görgü tanığı 85 yaşındaki Sezer Doğan, gazetecilere, sabah namazına kalktığında denizde ışıklar ve gemi gördüğünü söyledi.

Ne olduğunu merak ettiğini belirten Doğan, "Takip ettik, 1'i kırmızı 7 ışık saydık. Kızımı kaldırdım, denizde ışıklar var acaba neyin nesi diye. O hemen jandarmayı telefonla aradı. Kulaklarım ağır işittiği için ses duymadım. Sabah gördük o kadar büyük olduğunu." diye konuştu.

Doğan, bölgede yağmur ve şiddetli rüzgarın etkili olduğunu dile getirerek, "Çarpma anını görmedik, sadece ışıkları gördük gece. Hemen gelip ilgilensinler diye haber verdik." dedi.