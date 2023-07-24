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Kandıra'da kaybolan genç için helikopter destekli arama çalışmaları devam ediyor

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin bulunması için helikopter destekli arama çalışmaları yürütülüyor. Uzunkum Plajı'nda deniz girdikten sonra gözden kaybolan Muhammet Ali S'yi (17) arama çalışmaları ikinci günde de devam edildi. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca Cebeci mevkisinde sürdürülen çalışmalara deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve helikopteri dahil oldu. Kandıra ilçesinde dün arkadaşlarıyla denize giren Ali Haydar K. ile Muhammet Ali S, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Ali Haydar K'nin cansız bedeni KOSKEM ekiplerince sudan çıkarılmış, diğer genci arama çalışması başlatılmıştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin bulunması için helikopter destekli arama çalışmaları yürütülüyor.

Uzunkum Plajı'nda deniz girdikten sonra gözden kaybolan Muhammet Ali S'yi (17) arama çalışmaları ikinci günde de devam edildi.

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca Cebeci mevkisinde sürdürülen çalışmalara deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve helikopteri dahil oldu.

Kandıra ilçesinde dün arkadaşlarıyla denize giren Ali Haydar K. ile Muhammet Ali S, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Ali Haydar K'nin cansız bedeni KOSKEM ekiplerince sudan çıkarılmış, diğer genci arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Muhammet Ali Kocaeli Kandıra Güncel Haberler

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