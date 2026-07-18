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ABD'de Dünya Kupası finali öncesi orman yangını dumanının büyük ölçüde dağılması bekleniyor

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ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan Kanada kaynaklı orman yangını dumanı, bugünkü yağışlarla dağılacak. New Jersey'de yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finali (İspanya-Arjantin) hava koşullarından etkilenmeyecek.

NEW ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan Kanada kaynaklı orman yangını dumanının, bugün etkili olacak yağışlarla büyük ölçüde dağılması beklenirken, yarın New Jersey eyaletinde oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin hava koşullarından etkilenmeyeceği değerlendiriliyor.

ABD medyasına konuşan meteorologlar, bugün etkili olan yağışların, yarın oynanacak İspanya-Arjantin finali öncesinde orman yangını dumanını büyük ölçüde bölgeden uzaklaştıracağını belirtti.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, eyalet sakinlerini şiddetli rüzgar ve ani sel riskine karşı uyarırken, FIFA da hava durumu ile Kanada'dan gelen orman yangını dumanının maçın oynanacağı MetLife Stadı'ndaki saha koşullarına olası etkileri konusunda yetkililerle yakın temas halinde olduğunu açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, New Jersey eyaletinin East Rutherford kasabasındaki, turnuva boyunca "New York New Jersey Stadı" adıyla anılan MetLife Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kanada genelinde devam eden orman yangınlarından yükselen duman, 15 Temmuz'dan bu yana ABD'nin kuzeydoğusundaki birçok bölgede hava kalitesini olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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