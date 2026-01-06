Haberler

Zelenskiy'nin ekonomi danışmanı atadığı Kanadalı siyasetçi, parlamentodaki görevinden istifa edecek

Güncelleme:
Kanada'nın eski Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ekonomik kalkınma danışmanı olarak atanmasının ardından parlamentodaki görevinden ayrılacağını açıkladı. Freeland, Ukrayna'nın demokrasi mücadelesine destek vermekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kanada'nın eski Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı olarak atanmasının ardından Kanada Parlamentosundaki mevcut görevinden ayrılacağını belirtti.

Zelenskiy'nin Freeland'i Ekonomik Kalkınma Danışmanı olarak atamasının ardından Kanadalı siyasetçiye, parlamentodaki görevinden ayrılması çağrıları yapıldı.

Freeland, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda parlamentodaki sandalyesinden ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ukrayna'nın Yeniden İnşası için Özel Temsilcisi görevinden ayrılacağını duyurdu.

Ukrayna'nın "demokrasi için küresel mücadelede ön hatlarda olduğunu" ifade eden Freeland, herhangi bir ödeme almadan Zelenskiy'ye ekonomik danışmanlık yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kanada'nın eski Başbakan Yardımcısı Freeland, ayrıca eski Başbakan Justin Trudeau döneminde Maliye Bakanı görevini yürütmüş, ardından istifa etmişti.

