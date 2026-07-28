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Kanada-ABD arasında yeni köprü hizmete açıldı

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WİNDSOR, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Windsor kentinde Gordie Howe Uluslararası Köprüsü üzerinden ABD'ye doğru ilerleyen araçlar, 27 Temmuz 2026.

WİNDSOR, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Windsor kentinde Gordie Howe Uluslararası Köprüsü üzerinden ABD'ye doğru ilerleyen araçlar, 27 Temmuz 2026.

Kanada, iki ülke arasında tırmanan ticaret gerilimlerine rağmen pazartesi günü Ontario eyaletindeki Windsor ile ABD'nin Detroit kentini birbirine bağlayan yeni uluslararası köprüyü hizmete açtı. Böylece Kanada ile ABD arasındaki en yeni ve en büyük kara sınırı geçiş noktası faaliyete geçmiş oldu. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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