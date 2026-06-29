Kanada, Güney Afrika'yı Uzatmada Geçerek Son 16 Turuna Yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında Kanada, Güney Afrika'yı 90+2. dakikada Eustaquio'nun golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan ilk takım oldu.
(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk takım oldu. Kanada'ya turu getiren golü 90+2. dakikada Eustaquio kaydetti.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Los Angeles'taki mücadelede Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Kanada aradığı golü 90+2. dakikada buldu. Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Kanada'yı 1-0 öne geçirdi.
Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşılaşacak. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak.