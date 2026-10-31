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Kanada federal hükümeti Roberts Bank Terminal 2'yi ulusal önemde proje kapsamına aldı

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Kanada federal hükümeti cuma günü, ülkenin en büyük limanı Vancouver Limanı'ndaki Roberts Bank Terminal 2 projesini ulusal öneme sahip proje kapsamına aldı. Kararın ticaret altyapısını güçlendirmek ve ABD pazarına bağımlılığı azaltmak amacıyla alındığı belirtildi.

DELTA, 31 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Delta kentindeki Roberts Bank'te demir atmış konteyner gemisi, 30 Ekim 2026.

Kanada federal hükümeti cuma günü ülkenin en büyük limanı olan Vancouver Limanı'ndaki Roberts Bank Terminal 2 projesini ulusal öneme sahip proje kapsamına aldı. Kararın, ticaret altyapısını güçlendirmek ve ABD pazarına bağımlılığı azaltmak amacıyla alındığı belirtildi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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