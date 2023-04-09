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Kanada'da Tavşan Kostümlü Büyük Paskalya Koşusu

Kanada'da Tavşan Kostümlü Büyük Paskalya Koşusu

Güncel Haberler

VANCOUVER, 9 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentinin Jericho sahilinde düzenlenen Büyük Paskalya Koşusu'na katılan insanlar, 8 Nisan 2023. Paskalya'yı kutlamak için düzenlenen tatil temalı koşu etkinliğinde tavşan kostümleri giymiş yüzlerce katılımcı yarıştı.

VANCOUVER, 9 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentinin Jericho sahilinde düzenlenen Büyük Paskalya Koşusu'na katılan insanlar, 8 Nisan 2023.

Paskalya'yı kutlamak için düzenlenen tatil temalı koşu etkinliğinde tavşan kostümleri giymiş yüzlerce katılımcı yarıştı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Vancouver Paskalya Kanada Güncel Haberler

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