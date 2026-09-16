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Kanada Başbakanı Carney, Trump'ın Beyaz Saray'ın anahtarını verirken yaptığı espriyi anlattı:

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- "(Trump) 'Bunu getir, seni içeri alırlar. Belki sana ateş ederler.' dedi"

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Beyaz Saray'ın anahtarını verdiği anısını anlatarak "Bunu (anahtarı) getir, seni içeri alırlar. Belki sana ateş ederler." dediğini aktardı.

Carney, Ontario eyaletinin Toronto kentinde katıldığı bir yatırım forumunda Trump ile anısını anlattı.

Geçen yıl Beyaz Saray'a gittiğini söyleyen Carney, görüşmesinin sonunda Trump'ın kendisine "özel bir şey vermek istediğini" söylediğini aktardı.

Carney, Trump'ın içinde büyük, altın bir anahtar olan bir kutu verdiğini ve bunun Beyaz Saray'ın anahtarı olduğunu söylediğini kaydederek "(Trump) 'Bunu getir, seni içeri alırlar. Belki sana ateş ederler.' dedi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın esprili ifadesinin, ikili ilişkilerini özetlediğini dile getiren Carney, ABD Başkanı'na seslenerek "Biz size Kanada'nın anahtarını verirsek burada size ateş etmeyeceğiz. Sizi hoş karşılayacağız." dedi.

ABD ile Kanada arasında ticaret müzakerelerinin tıkanmasının ardından yaşanan gerilim sürüyor.

ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kanada da 25 Ağustos'ta ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına getirdiği yüzde 50'lik tarifelere cevaben, 8 Eylül'den itibaren ilgili ABD oranlarıyla eşleşecek şekilde, yüzde 15, 25 veya 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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