NATO ANKARA ZİRVESİ - Kanada Başbakanı Carney, Ankara'ya geldi
Kanada Başbakanı Mark Carney, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'i havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Carney'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.
Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.???????
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran