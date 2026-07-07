Haberler

NATO ANKARA ZİRVESİ - Kanada Başbakanı Carney, Ankara'ya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'i havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Carney'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.???????

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar

36 kişi yargılanıyor! 13 yaşındaki çocuğun istismarında ilk karar
İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar

Burası Afrika değil Türkiye...
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! ABD'yi paramparça ettiler
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı

İstanbul pozları veren bu isim bir başbakan: NATO öncesi keyif yaptı