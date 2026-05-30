Kanada Başbakanı Carney, Çin'le daha istikrarlı ve yapıcı bir ortaklık kurduklarını söyledi

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Çin'le "daha istikrarlı ve yapıcı bir ortaklık" kurduğunu ifade etti.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kanada'ya resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanada ve Çin'in daha istikrarlı ve yapıcı bir ortaklık kurduğunu belirten Carney, görüşmede Pasifik'in her iki yakasında da yeni fırsatlar ve daha büyük refah yaratmaya odaklandıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Anand'dan işbirliği mesajı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand da Çinli mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Anand, 10 yıldan fazla bir sürede bir Çin dışişleri bakanının Kanada'yı ilk kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Hassas konuları çözmek için yılda bir kez dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Anand, "Ayrıca tarım, temiz teknoloji, enerji ve imalat gibi kilit sektörlerde işbirliği yapma ve ulusal güvenlik endişeleri konusunda diyaloğu yeniden başlatma konusunda da anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.