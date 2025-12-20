Haberler

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda ücret adaletinin olmadığını düşünüyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda ücret adaletinin olmadığını düşünüyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda ücret dengesizliğine dikkat çekerek, son toplu sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklara ve eğitmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine vurgu yaptı.

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda ücret adaletinin olmadığını düşünüyoruz. Ücret dengesizliğinin olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Burdur'da Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Mehmet Akif Ersoy 2 No'lu Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Öğretmenevi İstasyon Şubesi'ndeki kurulda konuşan Yalçın, "Türkiye'de biz sendikacılığı bazılarının yaptığı gibi korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sobası, milletin inancıyla, iradesiyle medeniyet mefkuresiyle kavga eden sorunlu yapılar gibi değiliz" dedi.

Türkiye'de işçi-memur sendikası sayısının 500'ü aştığını dile getiren Yalçın, "Türkiye'de 430 bin sayısını aşan en büyük örgütlenme, en büyük sendikal ünvanı ve bu konudaki temsiliyeti taşıyoruz. Onun için Eğitim- Bir- Sen, bu boyutuyla Türkiye'de önemli bir örgütlenmedir. Memur Sen, 11 hizmet koluyla 1 milyon 100 bin sayısı ile Türkiye'de önemli bir alanı tuttuğumuz, merkez örgütlenme olduğumuz gibi kamu görevlileri ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık yoksulluk sınırında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması konusunda organize bir faaliyet yürütüyor" diye konuştu.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite idari personelinin hizmetçisinden şefine memuruna varana kadar adım adım özlük haklarının artırılması toplu sözleşme kararıyla sağlandı. Geldiğimiz nokta itibarıyla hala itirazlarımız var. Bunda da haklıyız. Çünkü biz kamuda ücret adaletinin olmadığını düşünüyoruz. Ücret dengesizliğinin olduğunu ifade ediyoruz. Onun için son 2 toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereni ile masada anlaşamadık. Hizmet kolu, sendikalar boyutuyla toplu sözleşmeleri imzaladık ama genel toplu sözleşmede oransal zam kısmında uzlaşamadık. Uzlaşmamız da bu rakamlarla mümkün değil. Niye mümkün değil? Araştırma görevlisinin ücreti, kuruma alınan statüsü farklı taşerondan geçirilen arkadaşların ücretinin altında. Araştırma görevlisi hangi bilimsel araştırmayı yapacak o rakamla? Onunla ancak marketlerde fiyat araştırması yapabilir."

Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif Ersoy 2 No'lu Şubesi'nin olağan kongresinde Gökhan Kotuncu başkanlığa seçildi. Yönetim kurulunda Mustafa Taş, Kazım Gürcan, Adem Akıncı, Mehmet Kahraman, Zafer Özyıldız, Batuhan Medetoğlu yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

Çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kaza değil katliam! Faciada can kaybı yükseldi
DEM Parti, AK Parti'yi ziyaret ediyor! İşte masadaki konu

DEM Parti, AK Parti'yi ziyaret ediyor! İşte masadaki konu
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
title