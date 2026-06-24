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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalışanları ve emekliler için enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesini, maaşların gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesini ve kalıcı bir sistem kurulmasını talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz. Kayıpların telafi edildiği, büyümeden pay alınan ve maaşların enflasyona karşı korunduğu kalıcı bir sistem talep ediyoruz." dedi.

Kahveci, ATO Congresium'da konfederasyonun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, sendikacılığı hiçbir zaman yalnızca ücret pazarlığı olarak görmediklerini belirtti.

Kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerin temmuzda yüzde 7 oranında ikinci yarıyıl zammı alacağını, buna ilave olarak enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını anımsattı.

Ancak bugün itibarıyla oluşan enflasyon farkının şimdiden yüzde 5,61'e ulaştığını aktaran Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz. Kayıpların telafi edildiği, büyümeden pay alınan ve maaşların enflasyona karşı korunduğu kalıcı bir sistem talep ediyoruz. Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak diyoruz ki kamu çalışanlarına ve emeklilerimize mutlaka refah payı verilmelidir. Geçmiş kayıpları telafi edecek ek zam yapılmalıdır. Maaş artışları hedeflenen enflasyona göre değil, gerçekleşen enflasyon ve hayatın gerçekleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

Enflasyon farkı 6 ay bekletilmeden aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Eşel mobil sistemi hayata geçirilmeli, maaşlar fiyat artışları karşısında otomatik olarak korunmalıdır. Gelir vergisi yüzde 15'te sabitlenmeli, kamu çalışanlarının maaşları vergi dilimleriyle eritilmemelidir. Kamu istihdamında asıl olan kadrolu ve güvenceli çalışma olmalıdır. Sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam biçimleri sona erdirilmeli, aynı işi yapan, aynı sorumluluğu taşıyan kamu çalışanları arasında statü farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır."

"Çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkı her geçen gün büyüyor"

Çözüm bekleyen bir başka önemli konunun da emeklilerin yaşadığı mağduriyet olduğunu belirten Kahveci, 2023'te kamu görevlilerine ilave ek ödeme verildiğini, bugün gelinen noktada bu ödemenin tutarının birçok ünvanda aylık 22 bin lirayı aştığını kaydetti. Kahveci, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın büyük ölçüde koptuğunu dile getiren Kahveci, Türk Büro-Sen tarafından Anayasa Mahkemesine de taşınan bu konunun sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kahveci, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na ilişkin yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun güncellenmesi gerektiğini, yeni bir kamu personel rejimine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
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