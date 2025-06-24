Kamu İşçileri İçin Yeni Teklif Beklentisi

Kamu İşçileri İçin Yeni Teklif Beklentisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetten yeni bir teklif beklediklerini ve bu sürecin acilen sonuçlanmasını istediklerini açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetten yeni teklif beklediklerini ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Ağar, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Görüşmeler kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) verdiği birinci teklifi dikkate almadıklarını belirten Ağar, ikinci teklifin gelmemesi üzerine TÜRK-İŞ ve sendikalar olarak bu eylem kararını aldıklarını anımsattı.

Ağar, aldıkları eylem kararları sonrası valiliklerin, basın açıklaması ve toplantı yapılmasını yasakladığına dair genelge yayımladığına dikkati çekerek, "Eylem yapılmasını istemiyorsanız masaya makul ölçülerde, insanların geçinebileceği ücreti getirin tartışalım, konuşalım, müzakere yapalım ve sonuca varalım." dedi.

Emeklerinin karşılığı verilmediği takdirde mücadeleye devam edeceklerini belirten Ağar, bugün TÜRK-İŞ şubelerinde ve örgütlü oldukları iş yerlerinin önünde basın açıklamalarının yapıldığını söyledi.

Herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi gerektiğini dile getiren Ağar, "Kamu işçisi devletin işçisidir. Kamu işçisine, bütün çalışanlara sahip çıkmamız lazım. Bu işi fazla uzatmadan ve işçi arkadaşlarımızı da fazla sıkıntıya sokmadan bir an önce tekliflerini sunmalarını ve bunun sonuca gitmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.