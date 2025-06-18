Kamu İşçileri İçin Sendikadan Hükümete Tepki

Kamu İşçileri İçin Sendikadan Hükümete Tepki
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DEV-Sağlık-İş Sendikası, kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün hızla imzalanmasını ve adil ücret artışlarını talep etti.

DEV-Sağlık-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması istemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önündeki açıklamaya, çeşitli illerden gelen sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Grup adına konuşan DİSK ve DEV-Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kamu çerçeve protokolünün 6 aydır sürüncemede kaldığını söyledi.

Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle kazançlarının eridiğini ifade eden Çerkezoğlu, hükümet yetkililerinin yıllık zam önerisini yüzde 25 olarak belirlediğini, bu teklifin adil olmadığını savundu.

Kamu işçilerini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmelerinin aylardır devam ettiğini dile getiren Çerkezoğlu, "600 bin kamu işçisi gibi biz sağlık işçileri de ücretlerimizin yüksek enflasyon ve vergi kayıpları karşısında erimesine isyan ediyoruz, kabul etmiyoruz." dedi.

Sağlık emekçilerinin ücret ve çalışma koşullarında iyileştirilmeye gidilmesi gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Kamu işçilerinin büyük bölümü haziran ayında üçüncü vergi dilimi olan yüzde 27'ye girdi. Bir yandan enflasyon, bir yandan adaletsiz vergi sistemi belimizi büküyor. O nedenle 'gelirde adalet, vergide adalet' diyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünden hükümeti uyarıyoruz. Oyalamanın adı müzakere değildir."

Gruptakiler, açıklamanın ardından bir süre slogan attıktan sonra ayrıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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