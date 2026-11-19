(ANKARA) - Kamu-İş Konfederasyonu'ndan oluşan heyet Devlet Memurları Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Görüşmede, kamu çalışanlarının talep ve beklentileri ve 2027 merkezi bütçesi konuşuldu.

Kamu-İş Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Soygun bütçesine karşı temaslarımız sürüyor Kamu-İş olarak, hükümetin hazırladığı 2027 yılı merkezi bütçesine karşı itirazı örgütleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeğe değil faize pay ayıran bütçeye karşı verilecek mücadeleye ilişkin Devlet Memurları Konfederasyonu'nu ziyaret ettik.

Kamu-İş Genel Başkanımız Hüseyin Kara, Genel Mali Sekreterimiz Şenol Eyüboğlu, Genel Hukuk-Özlük ve TS Sekreterimiz Hakan Boyar, Genel Eğitim, Basın Yayın Sekreterimiz Şükrü Balun ile Genel Dış İlişkiler ve AR-GE Sekreterimiz Sadık Doğrul'dan oluşan heyetimizi, DMK Genel Başkanı Sayın Osman Kaya ve DMK MYK üyeleri ağırladı. Görüşmede, kamu çalışanlarının talep ve beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; 2027 merkezi bütçesinin kamu emekçisi ve emeklisini nasıl daha da yoksullaştıracağı masaya yatırıldı. Görüşmede konfederasyonumuz, bütçe adı altında ortaya konan böylesi örgütlü bir soyguna karşı emek cephesinde örgütlü ve birlikte mücadelenin şart olduğunu vurguladı. Başta Genel Başkan Osman Kaya ve MYK üyeleri olmak üzere; tüm DMK ailesine misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA