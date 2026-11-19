Kamu-İş heyeti, 2027 bütçesine karşı itiraz için DMK'yı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamu-İş Konfederasyonu heyeti, Devlet Memurları Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Görüşmede kamu çalışanlarının talepleri ve 2027 merkezi bütçesi konuşuldu; Kamu-İş, bütçeye karşı emek cephesinde birlikte mücadelenin şart olduğunu vurguladı.
(ANKARA) - Kamu-İş Konfederasyonu'ndan oluşan heyet Devlet Memurları Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Görüşmede, kamu çalışanlarının talep ve beklentileri ve 2027 merkezi bütçesi konuşuldu.
Kamu-İş Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Soygun bütçesine karşı temaslarımız sürüyor Kamu-İş olarak, hükümetin hazırladığı 2027 yılı merkezi bütçesine karşı itirazı örgütleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeğe değil faize pay ayıran bütçeye karşı verilecek mücadeleye ilişkin Devlet Memurları Konfederasyonu'nu ziyaret ettik.
Kamu-İş Genel Başkanımız Hüseyin Kara, Genel Mali Sekreterimiz Şenol Eyüboğlu, Genel Hukuk-Özlük ve TS Sekreterimiz Hakan Boyar, Genel Eğitim, Basın Yayın Sekreterimiz Şükrü Balun ile Genel Dış İlişkiler ve AR-GE Sekreterimiz Sadık Doğrul'dan oluşan heyetimizi, DMK Genel Başkanı Sayın Osman Kaya ve DMK MYK üyeleri ağırladı. Görüşmede, kamu çalışanlarının talep ve beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; 2027 merkezi bütçesinin kamu emekçisi ve emeklisini nasıl daha da yoksullaştıracağı masaya yatırıldı. Görüşmede konfederasyonumuz, bütçe adı altında ortaya konan böylesi örgütlü bir soyguna karşı emek cephesinde örgütlü ve birlikte mücadelenin şart olduğunu vurguladı. Başta Genel Başkan Osman Kaya ve MYK üyeleri olmak üzere; tüm DMK ailesine misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için teşekkür ediyoruz."