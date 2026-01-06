Kamu binalarında 5 yılda 2,6 milyar lira tasarruf sağlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, son 5 yılda kamu binalarında 2,6 milyar TL'lik kaynak tasarrufu yapıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, verimliliğin yerli enerji kaynağı olduğu vurgulandı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerjideki en büyük yerli kaynağımız verimlilik. Kamu binalarımızda son 5 yılda 2,6 milyar TL'lik kaynak tasarrufu sağladık. Bu sayede israfı önlüyor, enerjimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" denildi.
