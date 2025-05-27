Kami Rita, Everest'e 31. Kez Tırmandı

Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 31. kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi.

İlk kez 1994'te Everest'e tırmanan ve neredeyse her yıl bu zorlu yolculuğu tekrar eden Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami Rita, son tırmanışıyla yine "Everest zirvesine en çok çıkan insan" ünvanını elinde tuttu.

Merkezi Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan Seven Summit Treks firmasından yapılan açıklamada, Nepalli şerpa Rita'nın, yerel saatle sabah erkenden rehberlik ettiği bir grup dağcıyı zirveye ulaştırdığını ifade etti.

Açıklamada, 55 yaşındaki Rita'nın diğer dağcılarla birlikte ana kampa indiği belirtildi.

Rita, böylece 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye 31. kez ulaşarak bir kez daha kendi rekorunu kırmış oldu.

Kami Rita'nın bu alandaki en yakın rakibi ise 29 kez zirveye ulaşan bir diğer Nepalli şerpa Pasang Dawa.

Nepal'in güneyindeki Everest rotasından bu sezon yüzlerce dağcı zirveye ulaşmayı denedi. Dağcılık sezonu, hava koşullarının en elverişli olduğu nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşıyor.

Dağcılara zorlu zirve yolculuğunda Nepalli dağ rehberleri eşlik ediyor.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan şerpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.