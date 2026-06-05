Çin ve Kamboçya, Lancang-Mekong İşbirliği Projeleri İçin Anlaşma İmzaladı
Kamboçya Başbakan Yardımcısı Prak Sokhonn ve Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wenbin, 2026 Lancang-Mekong İşbirliği Özel Fonu kapsamında yürütülecek projeler için anlaşma imzaladı.
PUNOM PEN, 5 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn (sağda, önde) ve Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wenbin (solda, önde), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de, 2026 Lancang- Mekong İşbirliği Özel Fonu'nun desteğiyle Kamboçya'da yürütülecek projelere ilişkin anlaşmanın imza törenine katıldı, 4 Haziran 2026.
Sokhonn ve Wang etkinlikte konuşma yaptı. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua