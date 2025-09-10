Haberler

Kaman'da 264 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonla 144 bini dolu olmak üzere toplam 264 bin makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kaman ilçesinde bir iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 144 bini dolu olmak üzere 264 bin makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
