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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın "Gıdaya ihtiyaçları var" açıklamasına tepki gösterdi

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın gıdaya ihtiyacı olduğu yönündeki sözlerine tepki göstererek, ABD'de 40 milyondan fazla kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu hatırlattı.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var." şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın, "Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var." şeklindeki açıklamasına Kalibaf, "Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkla itham ediyorsunuz." diyerek cevap verdi.

Kalibaf, ABD'nin kendi sorunlarını başka ülkelere yansıttığını ve İran'ın kendi kaynakları hakkındaki kararı yine kendisinin vereceğini belirterek, Trump'ın kendi ülkesindeki yetersiz beslenme konusunu düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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