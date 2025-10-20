Kailu'da Biber Hasat Sezonu Başladı
TONGLİAO, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tongliao kentindeki Kailu ilçesinde yetiştirilen biberler için hasat mevsimi son zamanlarda yoğun çalışmalarla başladı. Kailu'da hali hazırda yaklaşık 600.000 mu (yaklaşık 40.000 hektar) biber yetiştirme alanı bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel