Kahverengi Kokarcayla Mücadelede 5 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele için 5 binin üzerinde samuray arısı doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan biyolojik mücadele çalışmaları ile zararlının yayılımı kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiftçilerin korku rüyası kahverengi kokarcaya karşı 5 binin üzerinde samuray arısı doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele için 5 binin üzerinde samuray arısı fındıklık alanlarına bırakıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde yayılarak tarım ürünlerine verdiği zararla üreticilerin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca böceği, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de görüldü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal üretime büyük zarar veren istilacı türe karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Bu çerçevede Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğaya 5 binin üzerinde samuray arısı (Trissolcus Japonicus) salındı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde bölgede başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik mücadele için laboratuvarda samuray arıları üretiliyor. Kahverengi kokarcanın yumurtalarında parazit olarak gelişen samuray arısı, zararlının doğal popülasyonunu baskılamak amacıyla kullanılıyor. Bu çerçevede, İnebolu, Cide, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde tuzakla takip çalışmaları da yürütülüyor. Kahverengi kokarcanın yumurta larvalarına kendi yumurtasını bırakan samuray arıları ile zararlının çoğalmasını engellemek hedefleniyor.

İnebolu ilçesinde düzenlenen samuray arısı salımına İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Mustafa Çapkan, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Dr. Tuğba Akdeniz Fırat ve Dr. Mürşide Yağcı katıldı.

"Zararlının yayılımının kontrol altına alınmasını hedefleniyoruz"

Konuyla ilgili konuşan İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan, "Ülkemizin yerleşik böceklerinden olmayan kahverengi kokarcayı vatandaşlarımızın diğer kokulu böceklerinden ayırabileceği özelliği antenlerinde beyaz şeritlerin olmasıdır. Böcek fobisi dışında insana zararsız bir türdür, ancak konaklama yoğunluğuna göre yüzde 25 ürün kaybına sebep olabilmekte meyve kalitesini düşürmektedir. Nisan ayından ekim ayına kadar bahçelerde zarar yaparken, kışlamak için kapalı alanlara akın etmekte, bu alanlarda toplanma feromon tuzaklarıyla mücadelesi mümkün olmaktadır. Kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit olarak gelişen samuray arısı, zararlının doğal popülasyonunu baskılamak amacıyla kullanılıyor. Bu kapsamda, İnebolu, Cide, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt ilçelerinde tuzakla takip çalışmaları da yürütüyoruz. Kastamonu ilçelerinde gerçekleştirilen salım çalışmalarıyla zararlının yayılımının kontrol altına alınmasını hedefleniyoruz" dedi.

"5 binin üzerinde samuray arıları doğaya bırakıldı"

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Dr. Tuğba Akdeniz Fırat ise, "2023 yılında Çanakkale'de varlığı tespit edilen kahverengi kokarca, özellikle fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar vererek hem üreticileri hem de ekosistemi tehdit ediyor. Zararlı popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla başlatılan çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi kapsamında sürdürülüyor. Kastamonu merkez ve ilçeleriyle birlikte 89 tüp toplamda yaklaşık 5 bin adet samuray arılarınnı doğaya bıraktık. Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde ise kahverengi kokarca zararlısına karşı yumurta parazitoiti samuray arısı üretilerek ülke genelinde biyolojik mücadele çalışmaları amaçlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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