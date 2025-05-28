Kahverengi Kokarca Meyve Ağaçlarını Tehdit Ediyor

Kahverengi Kokarca Meyve Ağaçlarını Tehdit Ediyor
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki meyve ağaçlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, kiraz, erik ve dut ağaçlarında ciddi zarara yol açarak ürün kalitesini düşürüyor. Üreticiler, yetkililere acil önlem çağrısında bulunuyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesi Bayramdere ve Kurşunlu mahallelerinde meyve ağaçlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, özellikle kiraz, erik ve dut ağaçlarında zarara yol açarak ürünlerde kalite kaybına neden oldu.

Karacabey ilçesinin Boğazköy ve Bayramdere mahallelerinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kahverengi kokarca böcekleri, meyve ağaçlarını sararak üreticileri zor durumda bıraktı. Özellikle kiraz, erik ve dut ağaçlarında ciddi zarara yol açan böcekler nedeniyle ürün kalitesinin düştüğü bildirildi. Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, yetkililere defalarca başvurduklarını ancak somut bir önlem alınmadığını söyledi. Yaklaşık 4 ay önce kent konseyinde yapılan bir toplantıda, kokarca böceklerini toplamak için 'böcek hapisleri' kurulmasının gündeme geldiğini belirten Kuş, "Ancak bu proje hayata geçirilmedi. Yetkililer bizi bu sorunla baş başa bıraktı. Acil önlem bekliyoruz" dedi.

Meyve ağaçlarının suyunu emerek ürünleri kurutan böceklere karşı kimyasal mücadelenin de yetersiz kaldığını belirten çiftçiler ise ikametlere de ulaşan böcekler konusunda çaresiz kaldıklarını belirterek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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