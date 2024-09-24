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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, fındık üreticilerinin mağduriyetine dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eylem planı hakkında bilgi verdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadelede alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle bu yıl fındık üreticilerinin mağdur olduğunu söyledi.

Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu istilacı kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı var. Bu eylem planının içerisinde birçok kurum ve kuruluş yer almaktadır. O kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları Ziraat Odası Başkanlığı olarak biz sizlerin adına yürüteceğiz. Bugünkü toplantımızın amacı çiftçi olarak veya şahıs olarak neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz. Arkadaşlarımız sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacaklardır." dedi.

Ziraat mühendisi Yusuf Çil, kahverengi kokarcayla mücadelede alınması gereken önlemler ile kışlakların kontrolü, aktif kimyasal mücadele, biyolojik mücadele yöntemleri ve kültürel mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Toplantıya, muhtarlar ve fındık üreticileri katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

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