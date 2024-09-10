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Kahveciler ve Kıraathaneler Nargile Yasaklarının Kaldırılmasını İstiyor

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Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak pandemi döneminde yasaklanan nargile hizmetinin kaldırılmasını talep etti. İşletmelerin bu talebi dosya halinde iletilirken, nargile hizmeti veren işletmelerde sevinçle karşılandı.

TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, pandemi döneminden bu yana yasak olan nargile hizmetinin bu kapsamdan çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi. Ağaoğlu, 50-60 bin işletmenin çıkacak kararı beklediğini söyledi.

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde, Türkiye'deki hizmet sektöründe birtakım kısıtlamalar ve yasaklar uygulandı. Bu kapsamda kafe, bar ve benzeri işletmelerde bulaşı riskinin yoğun olduğu nargile hizmeti yasaklandı. Geçen 5 yılın ardından birçok sektörde yasaklar ve kısıtlamalar kaldırıldı ancak nargile kullanımı hala yasak. Yasağa rağmen nargile hizmeti veren işletmelere esneklik sağlansa da ceza yazılacağı düşüncesiyle bu hizmeti veremeyen işletmeler sık sık yasağın kaldırılması yönündeki taleplerini İçişleri Bakanlığı'na iletti.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, işletmelerin bu talebini dosya halinde İçişleri Bakanlığı'na iletti. Yasağın kaldırılacağı beklentisi, nargile hizmeti veren işletmelerde sevinçle karşılandı.

Federasyona bağlı 180 bin işletme olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, "Sürekli bize bu yasağın ne zaman kalkacağı soruluyor. Edirne'den Kars'a kadar işletmelerimiz merakla bekliyor. İşletmeler ruhsatlarını da yeniledi. Nargile ruhsatlarının iptal olmaması için tüm işlemler tamamlandı" dedi.

'HER YERDE VAR AMA 'YASAK' OLARAK GEÇİYOR'

Oteller başta olmak üzere, kafe ve kıraathanelerde turistlerin nargile hizmetine ilgi gösterdiğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Turizm bölgelerinde hala nargile satışı yapılmakta. Her yerde var ama yasak olarak geçiyor. İstenirse kolluk güçleri ceza yazabilir. 60-70 bin işletmeden söz ediyoruz. Esnafımızın işi iyi olursa piyasada hareketlilik olacak. Pandemide yara alan esnaf yeni yeni kendisini toparlamaya başladı. Yüzde 30-40 hareketlilik olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'MÜŞTERİLER SİTEM EDİP GERİ DÖNÜYOR'

Kıraathane işletmecisi Oğuz Güneş, gün içerisinde yüzlerce müşterisi olduğunu, gelenlerin çoğunluğunun nargile talebinde bulunduğunu ancak bu hizmeti veremediğini söyledi. Nargilenin 300-400 lira arasında değişen fiyatı olduğunu belirten Güneş, "Pandemiden beri nargile yasağımız var, bu yasağa karşın müşteriden çok talep var. Maalesef geri çeviriyoruz. Bu nedenle işlerimiz düşüyor. Yasak kalkarsa memnun olacağız. Nargile yasak diye gelip, geri giden müşterilerimiz oluyor. Bu hizmeti yasak olduğu için veremiyoruz ve bize sitem ediyorlar. Müşterimizi kaybediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Murat Ağaoğlu Türkiye Ekonomi Güncel

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