Kahramanmaraş Valisi'nden 'Yılın Kareleri' Oylaması

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Vali Ünlüer, makamında "Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan oylamada "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" ve "Halkın gücü, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" ile Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğraflarını tercih eden Ünlüer, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri " karesini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy veren Ünlüer, "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karesini tercih etti.

Vali Ünlüer, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirterek, "Fotoğrafları görünce duygulandım. Özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını anlatan fotoğraflar, içler acısı bir durumu gösteriyor. Suriye'deki o özgürlük mücadelesini anlatan fotoğraf kareleri de birbirinden güzel. Bizleri tekrar o günlere götürdü." diye konuştu.