Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde Özkan Özal, Mehmet Y. ile Cengiz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

???????Yaralı Mehmet Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title