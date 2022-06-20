Kahramanmaraş'ta kırlangıçlar hastane koridoruna yuva yaptı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta kırlangıçlar hastane koridoruna yuva yaptı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta kırlangıçlar hastane koridoruna yuva yaptı

Kahramanmaraş'ta bir kırlangıç çifti yuva için hastane koridorunu seçti.

Kahramanmaraş'ta bir kırlangıç çifti yuva için hastane koridorunu seçti.

Yaklaşık bir ay önce havalandırma penceresinden Necip Fazıl Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniği koridoruna giren iki kırlangıç, kısa zamanda acil çıkış yön tabelasının üzerine yuva yaptı.

Yumurtlama döneminin ardından kuluçkaya yatan kuşların kısa süre sonra iki yavrusu oldu.

Hastaların üstünde zaman zaman uçuşan kuşların, henüz uçamayan yavrularını besleme mücadelesi, hasta ve yakınları tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Hastane yetkilileri de hijyen için yuvanın çevresindeki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.

Vatandaşlardan Zeki Taş, AA muhabirine, tedavi için geldiği hastanede kuşları görünce şaşırdığını belirterek, "Her 3-4 dakikaya bir anneleri gelip yemini veriyor tekrar gidiyor. Kalabalıktan hiç çekinmiyor. Allah'ın bir hikmeti. Yani o kadar yer var gelmiş buraya yuva yapmış." diye konuştu.

Ali Taşçı da yaklaşık iki saattir hastanede olduğunu ve kırlangıç yuvasının çok dikkatini çektiğini ifade ederek, kırlangıçların yırtıcı hayvanlardan korumak için yuvalarını genellikle bu tarz korunaklı yerlere yaptığını söyledi.

Ayşe Tüfek de görünen manzaranın Allah'ın bir hikmeti olduğunu ve insanların bundan ibret alması gerektiğini dile getirdi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Şehir Hastanesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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