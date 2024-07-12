Kahramanmaraş'ta Havacılık ve Uzay Sektörü Gelişiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sektörünün her geçen daha da geliştiğini bildirdi.

Vardan, TUSAŞ ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Anonim Şirketi istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası bölge insanlarına yeni meslekler kazandırmak adına yola çıktıklarını söyledi.

Bölge insanının çıktıkları yolda kendilerini biran olsun yalnız bırakmadığını anlatan Vardan, şunları kaydetti:

"Sanayici ve ticaret erbabı arkadaşlarımız, tesislerimize ve düşüncelerimize oldukça hızlı ve olumlu cevap verdiler. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün ortak şirketlerin oluşumunu, Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sektörünün gelişimini konuşuyoruz. Yıllardır tekstil, çelik eşya ve tarım ürünleriyle anılan Kahramanmaraş'a yeni bir sektör kazandırma çabasındayız. Allah nasip ederse, iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle birlikte kuracağımız tesislerle yeni iş alanları oluşturacağız ve Kahramanmaraş'a hizmet edeceğiz. Onların da gayretiyle bu sektör burada yeşerecek. Kahramanmaraş'ta güzel gelişmeler yaşanacak. Nasıl ki TUSAŞ olarak çevremizde bir ekosistem oluşturduysak, benzer bir ekosistemi Kahramanmaraş'ta da görmeyi umut ediyoruz. Ülkemiz bu sektörde çok kısa bir sürede büyük ilerleme kaydetti ve önümüzdeki beş ila on yıl içinde Kahramanmaraş'ta inanılmaz bir gelişme göreceğimizi düşünüyorum."

?KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da KMTSO ve TUSAŞ ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ şirketiyle ilgili teknik görüşmeleri tamamladıklarını söyledi.

Yeni kurulacak şirketin yer seçimi başta olmak üzere birçok teknik konu özelinde istişarelerde bulunduklarını aktaran Buluntu, inşaat faaliyetlerinin bir an önce başlaması için gerekli adımları da görüştüklerini belirterek, "Kahramanmaraş, uzay ve havacılık alanında önemli bir aşama kaydediyor. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir toplantı daha yapacağız ve gerekli görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Şirketin aktif hale gelmesi için önümüzdeki günlerde bu sürecin tamamlanmasını umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve ilgililer katıldı.