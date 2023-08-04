Kahramanmaraş'ta Depremde Hasar Alan 12 Katlı Bina Patlayıcı Kullanılarak Yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremde ağır hasar alan 12 katlı bina, 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Fünyenin ateşlenmesinin ardından binanın yıkımı 5 saniye sürdü. İş makineleriyle yapılan yıkımlar sürerken, 3 bloktan oluşan Belman Sitesi'nin bir bloğunun yıkımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde depremde ağır hasar alan 12 katlı bina, 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Fünyenin ateşlenmesinin ardından binanın yıkımı 5 saniye sürdü.

6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İş makineleriyle yapılan yıkımlar sürerken, 3 bloktan oluşan Belman Sitesi'nin bir bloğunun yıkımı patlayıcı kullanılarak yıkıldı. 12 katlı 33 daireli binanın yıkımı için patlayıcı uzmanları başta zemin kat olmak üzere binanın birçok noktasına patlayıcı yerleştirdi.

Ekiplerin binaya patlayıcıları yerleştirmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Daha sonra binanın yaklaşık 200 metre uzağına kablo çekildi. Polislerinde çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı fünyeyi ateşlemesiyle bina yıkıldı. 12 katlı binanın yıkımı 5 saniye sürerken, yıkımda herhangi bir yaralanan olmadı.